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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (317)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подрядчика выбрали без тендера

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В ходе допроса представители Министерства финансов указали, что специалисты ведомства давали свои замечания на направленный из Министерства энергетики пакет документов для заключения кредитного соглашения с Эксимбанком. Но замечания специалистов Минфина не были учтены.

Подсудимый экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев попросил уточнить, какие именно это были замечания. Выяснилось, что ТЭО все-таки отсутствовало — было только предварительное технико-экономическое обоснование. Чиновникам Минэнерго также указывали на нарушение закона — подрядчик был выбран без тендера.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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