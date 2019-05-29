Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подрядчика выбрали без тендера

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Подсудимый экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев попросил уточнить, какие именно это были замечания. Выяснилось, что ТЭО все-таки отсутствовало — было только предварительное технико-экономическое обоснование. Чиновникам Минэнерго также указывали на нарушение закона — подрядчик был выбран без тендера.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.