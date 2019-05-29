Участие в скандале вокруг «Гранд Хауса» прокомментировал замглавы ГСБЭП

Заместитель главы Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев прокомментировал 24.kg свое участие в споре учредителей и инвесторов «Гранд Хауса».

По данным инвестора, Эмиль Жамгырчиев в 2013 году с супругой приобрели в доме в «золотом квадрате» Бишкека квартиру площадью 170 квадратов за $127 тысяч. За нее они внесли $62 тысячи, а остальную сумму платить отказываются.

«По этому делу потерпевшей проходит моя супруга. В 2013 году между ней и компанией «Гранд Хаус» заключен договор о долевом участии в строительстве жилого дома. В нем предусмотрена форма оплаты в рассрочку. Но в процессе строительства дома, нами и другими жильцами замечены отклонения от изначально обещанного застройщиком плана-проекта жилого дома, а затем и существенные недостатки в его работе», — рассказал Эмиль Жамгырчиев.

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Дольщики утверждают, что в доме возникли проблемы с вентиляцией, абсолютно некачественная кровля и окна, постоянные сбои в работе лифта, не было горячей воды, газа, городского телефона.

«Об этом застройщику неоднократно сообщали устно и в письменной форме жильцы дома, в том числе и мы. Застройщик обещал устранить недостатки. Но либо не выполнял обещаний, либо делал это некачественно, пытаясь любым способом избавиться от жалоб. Жильцам до сих пор приходится за счет собственных средств устранять недостатки», — рассказал замглавы ГСБЭП.

По его словам, сейчас оспаривается акт ввода в эксплуатацию жилого дома. Его дальнейшая судьба вообще неизвестна. По ходатайству жителей дома, являющихся потерпевшей стороной, неоднократно проводили строительно-техническую экспертизу с выездом на место уполномоченных специалистов. В результате выявлены грубейшие нарушения при строительстве дома.

В отношении руководства «Гранд Хауса» возбудили ряд уголовных дел ГКНБ, МВД и ГСБЭП. Позже их объединили и передали МВД.

«Насколько мне известно, генеральный директор компании находится в межгосударственном розыске. Руководство и адвокаты ОсОО «Гранд Хаус», заведомо скрывая все обстоятельства дела, пытаются привлечь внимание общественности, любыми способами очерняя меня и супругу. Они считают, что так могут меня запугать, хотя мне бояться нечего. Мы, соблюдая все требования законодательства, как любые другие граждане республики, решили передать все наши споры суду. Считаю правильным, чтобы вопрос был рассмотрен в правовом поле. Меня удивляет, что люди готовы пойти на все, чтобы извлечь выгоду, прибегая к различным недобросовестным действиям», — заключил Эмиль Жамгырчиев.