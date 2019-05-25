10:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (311)

«Безопасный город». «Кыргыз почта» рассказала, когда почтальоны получат доплату

В «Кыргыз почтасы» 24.kg рассказали, когда почтальоны получат доплату за доставку «писем счастья».

Читайте по теме
«Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»

По договору между ГУОБДД и «Кыргыз почтасы» оплата за оказанные услуги по доставке «писем счастья» осуществляется по фактически доставленным получателям или возвращенным в адрес территориальных отделов ГУОБДД постановлений, то есть по факту выполненных работ.

В случае отсутствия адресата, почтальоны оставляют извещение каждые 10 календарных дней.

С момента запуска реализации компонента «Безопасный город» ГУОБДД МВД КР только 22 мая перевело деньги «Кыргыз почтасы». В связи с этим ведется работа по перераспределению полученных доходов в зависимости от выполненных работ.

На следующей неделе деньги поступят в филиалы и будет осуществляться выплата бонусных вознаграждений за доставку «писем счастья».

Напомним, почтальоны пожаловались, что им задерживают выплату бонусов. За каждое письмо им обещали доплачивать по 5 сомов. Оклад у них 4,2 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»
В ГУОБДД вернулось 18 процентов «писем счастья» с выписанными штрафами
Депутаты предлагают продлить срок льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД
«Безопасный город». За время реализации проекта выявлено 25 подложных номеров
«Безопасный город». Часть денег от штрафов правительство отдаст скорой помощи
Снижение штрафов за нарушение ПДД. Как водители манипулируют правительством
«Безопасный город». Правительство предложило пересмотреть размеры штрафов
«Безопасный город». От оплаченных штрафов в бюджет поступило 70 миллионов сомов
«Безопасный город». Лихач на грузовике чуть не сбил передвижную камеру
«Безопасный город». Путаница со сменой знаков возмущает водителей Бишкека
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Махабат Мавлянова заступилась за&nbsp;советника мэра Гулю Алмамбетову Махабат Мавлянова заступилась за советника мэра Гулю Алмамбетову
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!