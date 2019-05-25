«Безопасный город». «Кыргыз почта» рассказала, когда почтальоны получат доплату

В «Кыргыз почтасы» 24.kg рассказали, когда почтальоны получат доплату за доставку «писем счастья».

По договору между ГУОБДД и «Кыргыз почтасы» оплата за оказанные услуги по доставке «писем счастья» осуществляется по фактически доставленным получателям или возвращенным в адрес территориальных отделов ГУОБДД постановлений, то есть по факту выполненных работ.

В случае отсутствия адресата, почтальоны оставляют извещение каждые 10 календарных дней.

С момента запуска реализации компонента «Безопасный город» ГУОБДД МВД КР только 22 мая перевело деньги «Кыргыз почтасы». В связи с этим ведется работа по перераспределению полученных доходов в зависимости от выполненных работ.

На следующей неделе деньги поступят в филиалы и будет осуществляться выплата бонусных вознаграждений за доставку «писем счастья».

Напомним, почтальоны пожаловались, что им задерживают выплату бонусов. За каждое письмо им обещали доплачивать по 5 сомов. Оклад у них 4,2 тысячи сомов.