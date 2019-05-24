«Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»

Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья». Об этом они рассказали 24.kg.

По словам сотрудников «Кыргыз почты», за каждое доставленное постановление о нарушении ПДД им обещали доплачивать по 5 сомов. «Порой нам приходится несколько раз приходить к нарушителю, оставлять извещение, но доплата все равно 5 сомов», — пояснили почтальоны.

К тому же обещанные деньги они до сих пор не получили, хотя проект «Безопасный город» работает с марта 2019 года. Оклад почтальона — 4,2 тысячи сомов.

Отметим, проект «Безопасный город» в стране запустили 12 февраля. Рассылать «письма счастья» начали 4 марта. С начала запуска проекта вынесено 108 тысяч 137 постановлений о нарушении ПДД. Из них оплачено 48 тысяч 168 штрафов на 70 миллионов сомов. 18 процентов постановлений о нарушениях Правил дорожного движения из-за отказов в их получении и отсутствия адресатов вернули в ГУОБДД.