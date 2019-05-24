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Сюжет: Безопасный город (310)

«Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»

Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья». Об этом они рассказали 24.kg.

По словам сотрудников «Кыргыз почты», за каждое доставленное постановление о нарушении ПДД им обещали доплачивать по 5 сомов. «Порой нам приходится несколько раз приходить к нарушителю, оставлять извещение, но доплата все равно 5 сомов», — пояснили почтальоны.

К тому же обещанные деньги они до сих пор не получили, хотя проект «Безопасный город» работает с марта 2019 года. Оклад почтальона — 4,2 тысячи сомов.

Отметим, проект «Безопасный город» в стране запустили 12 февраля. Рассылать «письма счастья» начали 4 марта. С начала запуска проекта вынесено 108 тысяч 137 постановлений о нарушении ПДД.  Из них оплачено 48 тысяч 168 штрафов на 70 миллионов сомов. 18 процентов постановлений о нарушениях Правил дорожного движения из-за отказов в их получении и отсутствия адресатов вернули в ГУОБДД.
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