В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана. Ищут родных

Поисковики в Смоленской области нашли останки бойца Самидина Базаралиева из колхоза Маданият Джалал-Абадской области, просят откликнуться родных. Об этом 24.kg сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

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«Поисковики из отряда «Рейд» города Гагарин с 29 апреля по 8 мая 2019 года работали в окрестностях бывших деревень Рябинки, Кривцы, Гладкое», — сообщила она.

В урочище возле последней и обнаружены останки кыргызстанца и еще 54 бойцов. «При погибших удалось обнаружить 12 медальонов, шесть из которых оказались пусты, три отправлены на криминалистическую экспертизу, три прочитаны поисковиками. В том числе, Самидина Базаралиева», — отметила она.

Светлана Лаптева добавила, что захоронение обнаруженных поисковиками воинов состоится в канун 22 июня 2019 года.

«Поисковики просят кыргызстанцев помочь в поиске родных найденного бойца, а родных или земляков приглашают на перезахоронение в Смоленскую область», — отметила она.