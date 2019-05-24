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Общество

Вице-премьер поручила проверить готовность детских лагерей к летнему сезону

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила проверить готовность детских лагерей к летнему сезону, а также создать в каждой области комиссии по распределению путевок. Об этом она заявила на заседании Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей и подростков, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

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«Необходимо провести работу по подготовке детских оздоровительных и пришкольных лагерей, центров развития на джайлоо к предстоящему летнему сезону. В первую очередь следует решить вопросы безопасного нахождения детей в данных учреждениях, строгого соблюдения санитарных норм и недопущения несчастных случаев», — сказала Алтынай Омурбекова.

Она поручила в двухнедельный срок осмотреть все детские лагеря. При распределении путевок упор сделать на детей в трудной жизненной ситуации и проживающих в отдаленных районах страны.

По словам замминистра образования и науки Надиры Джусупбековой, в этом году планируется открыть 100 центров развития на джайлоо в 30 районах республики. В 818 пришкольных лагерях будет предоставлено трехразовое питание.

«Все образовательные объекты будут под контролем медицинских учреждений и органов правопорядка», — заметила она.

Ежегодно на оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяется 5 миллионов сомов из республиканского бюджета. Более 1 тысячи ребят получают путевки в летние лагеря.
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