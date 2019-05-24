Вице-премьер поручила проверить готовность детских лагерей к летнему сезону

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила проверить готовность детских лагерей к летнему сезону, а также создать в каждой области комиссии по распределению путевок. Об этом она заявила на заседании Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей и подростков, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Она поручила в двухнедельный срок осмотреть все детские лагеря. При распределении путевок упор сделать на детей в трудной жизненной ситуации и проживающих в отдаленных районах страны.
По словам замминистра образования и науки Надиры Джусупбековой, в этом году планируется открыть 100 центров развития на джайлоо в 30 районах республики. В 818 пришкольных лагерях будет предоставлено трехразовое питание.
«Все образовательные объекты будут под контролем медицинских учреждений и органов правопорядка», — заметила она.
Ежегодно на оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяется 5 миллионов сомов из республиканского бюджета. Более 1 тысячи ребят получают путевки в летние лагеря.