В Бишкеке в пришкольных лагерях отдохнет более 3,5 тысячи детей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, лагеря будут работать с 3 по 28 июня в 37 школах столицы. Дети смогут находиться в них с 8.00 до 14.00.

Муниципалитет уточняет список учащихся, желающих отдохнуть, планы работы лагерей, кружков и спортивных секций центров детского творчества на летних каникулах. За каждым пришкольным лагерем закрепят медика и инспектора по делам несовершеннолетних.

В мэрии добавили, что в июне-июле 2019-го запланирован отдых 400 ребятишек из социально незащищенных семей, отличников учебы и активистов в одном из оздоровительных лагерей на Иссык-Куле.

В прошлом году летний отдых детей и подростков организовали в 40 школах для 3,7 тысячи ребят.