В МВД Кыргызстана подвели итоги летнего туристического сезона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под руководством генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова прошло аппаратное совещание, в котором участвовали сотрудники МВД и руководители органов.

Улан Ниязбеков отметил их работу и дал ряд поручений по усилению охраны, профилактике преступности и внедрению новых методов с учетом опыта летнего сезона.

На собрании обсудили вопросы о проведениях разъяснительных работ среди населения, недопущения резонансных преступлений с участием несовершеннолетних и случаев домашнего населения, а также оперативного реагирования на обращения граждан, повышение прозрачности работы органов внутренних дел и внедрение цифровых технологий. В результате этих мер летний сезон прошел спокойно и безопасно.

«Объем инвестиций в туристическую сферу вырос в три раза, а наша страна вошла в число 50 лучших туристических регионов мира», — отметил Улан Ниязбеков.

Он отметил, что подготовку к зимнему туристическому сезону необходимо начинать уже сейчас. По итогам аппаратного совещания руководителям были даны конкретные поручения, за исполнением которых установят строгий контроль.