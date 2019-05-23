Адвокату Дамира Мусакеева стало плохо в суде. Его увезла скорая

Судебный процесс по делу бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева, экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева отложили на 24 мая.

По словам обвиняемого, заседание перенесли из-за того, что его адвокату Темирлану Кожоакматову стало плохо. Его забрала скорая.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.