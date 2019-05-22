Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков заявляет о лжесвидетельстве

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший опять не может ответить на вопросы

Бывший премьер-министр Сапар Исаков обратился к судье и отметил, что представитель ОАО «Электрические станции» лжесвидетельствует.

«Думаю, он это не специально, так как переволновался. Но после того как мы на руки получим протокол суда, я скажу в каких местах он солгал», — добавил Сапар Исаков.

Бывший глава правительства недоумевает, почему потерпевшая сторона выходит за рамки своего статуса и отвечает за все госорганы.

«Потерпевший представляет ОАО «Электрические станции», но отвечает за все государство», — сказал Сапар Исаков. Он считает, что потерпевшая сторона издевается над подсудимыми, не зная ответ ни на один вопрос, которые задают адвокаты.

Отметим, представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров второе заседание свидетельствует в суде. Однако он не смог ответить ни на один вопрос подсудимых и их защитников.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.