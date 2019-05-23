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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (313)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова возмущает некомпетентность

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Накануне в ходе судебного процесса в качестве потерпевшего допрашивали представителя ОАО «Электрические станции» Урматбека Камбарова.

Адвокаты и подсудимые ходатайствовали заменить представителя, так как он не ответил на многие вопросы.

«Большая просьба предоставить компетентного специалиста или нескольких людей. Мы не получили ответов на 90 процентов вопросов. Они (представители «Электрических станций») не подготовлены. Они не знают, какую мощность ввели после модернизации ТЭЦ. Если этого они не знают, то какой смысл их допрашивать?» — возмутился бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Юристы намерены были продолжить допрос на сегодняшнем заседании, однако прокуроры выступили против в связи с тем, что потерпевшая сторона снова не успела подготовиться. Судья Инара Гилязетдинова согласилась с доводами прокуроров и не разрешила продолжить допрос потерпевшего и сегодня.

Сегодня в Генпрокуратуре заявили, что ответы представителей потерпевшего были на должном уровне и в пределах их компетенции.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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