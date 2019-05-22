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Общество
Сюжет: Безопасный город (306)

«Безопасный город». За время реализации проекта выявлено 25 подложных номеров

За время реализации проекта «Безопасный город» выявлено 25 подложных номеров. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД КР.

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По Кодексу о нарушениях за управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление ТС с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть, предусмотрен штраф в 10 тысяч сомов.

Отметим, проект «Безопасный город» в стране запустили 12 февраля. Рассылать «письма счастья» начали 4 марта. С начала запуска проекта вынесено 108 тысяч 137 постановлений о нарушении ПДД.  Из них оплачено 48 тысяч 168 штрафов на 70 миллионов сомов.
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