Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Претензии ТВЕА предъявят после приговора

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Представители ОАО «Электрические станции» заявили, что компания намерена предпринять меры в отношении китайской компании TBEA только после приговора суда.

В ходе заседания адвокаты поинтересовались, была ли предъявлена претензия китайской компании со стороны «Электрических станций».

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявили обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.