Суд по модернизации ТЭЦ. Энергетики узнали, что они потерпевшие, от следствия

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров, выступающий в качестве потерпевшего, не смог ответить, нанесли ли ущерб государству подсудимые.

«Следствие установило ущерб. Мы сами не устанавливали. Согласны со следствием», — сказал он.

Урматбек Камбаров признал: о том, что ОАО «Электрические станции» является потерпевшей стороной, в компании узнали от следователя.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.