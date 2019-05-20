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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (106)

Канат Хасанов рассказал о знакомстве и родстве с Дамиром Мусакеевым

Сегодня в интервью 24.kg бывший глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев заявил, что хорошо знаком с адвокатом Канатом Хасановым. 

Адвокат подтвердил знакомство и даже родство с Дамиром Мусакеевым. По его словам, Дамир Мусакеев является его окул-бала (посаженый сын). Однако отношений они не поддерживают с 2017 года.

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«Мы познакомились с Дамиром Мусакеевым, когда он работал охранником в казино «Паллада». Я часто приходил туда обедать. Спустя какое-то время он сказал, что устроился в госохрану, хочет жениться, и попросил меня стать его окул-ата. Я согласился. На протяжении нескольких лет у нас были хорошие взаимоотношения», — сказал Канат Хасанов.

Испортились они, по словам адвоката, после того, как он стал защищать лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в 2017 году. Тогда на судебном заседании Канат Хасанов вызвал на процесс действующего президента Алмазбека Атамбаева в качестве свидетеля.

«После этого между мной и Дамиром Мусакеевым произошел скандал. Он грубо кричал, что я опустил уровень президента в народе. Тогда я ответил ему, что работаю адвокатом и учить меня не нужно. У каждого есть свои жизненные позиции и профессии, личностных взаимоотношений не должно быть. После скандала мой сын тоже хотел устроиться в силовые структуры, а потом его убрали. Между мной и Мусакеевым вновь произошел скандал», — пояснил Канат Хасанов.

Со слов адвоката, его посаженый сын возмущен тем, что он выходит на митинги в защиту Омурбека Текебаева.

«С тех пор наши отношения прекратились. Что и как с ним будет — его проблемы. Я не буду за него отвечать. В случае, если факты по уголовным делам в отношении него подтвердятся, я не буду его защищать, поскольку с неуважением отношусь к Алмазбеку Атамбаеву и ненавижу его окружение. На это есть отдельные причины», — добавил Канат Хасанов.

В отношении Дамира Мусакеева возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотребления положением и незаконного обогащения. По данным следствия, он нарушил закон при распределении жилья: с 2016 по 2017 год, будучи начальником «Девятки», незаконно раздавал служебные квартиры приближенным сотрудникам.

В ходе расследования первого уголовного дела всплыло многочисленное имущество, оформленное на самого Дамира Мусакеева и его ближайших родственников.
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