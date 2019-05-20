В департаменте лекарственного обеспечения заступились за брата премьер-министра

Руководство департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛО и МТ) при Министерстве здравоохранения ответило на высказывание депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова, что брат главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева Азизбек Абылгазиев занимает «прибыльное» место в управлении по контролю законного оборота наркотиков ДЛО и МТ.

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По данным ведомства, это домыслы и Азизбек Абылгазиев — профессионал своего дела в первую очередь, а потом уже кровный родственник премьер-министра. В департамент Азизбек Абылгазиев пришел в 1998 году на должность главного специалиста фармацевтической инспекции. С 2005-го он работает в сфере контроля законного оборота наркотиков. Тогда же он поступил на службу в Агентство по контролю наркотиков в качестве главного инспектора. В ДЛО отмечают, что основная часть его деятельности связана с вопросами контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«В 2009 году в связи с ликвидацией агентства функции по контролю за законным оборотом наркотиков были переданы в департамент лекарственного обеспечения, где Азизбек Абылгазиев продолжал свою трудовую деятельность в качестве главного специалиста службы по контролю законного оборота наркотиков с выполнением тех же функций. В 2011-м, когда создали Государственную службу по контролю наркотиков, Азизбек Абылгазиев был переведен туда как главный инспектор, где в дальнейшем он был назначен заместителем начальника отдела ГСКН», — пояснили в ДЛО.

В 2016 году указом президента ГСКН была расформирована и функции по контролю законного оборота наркотиков были снова переданы департаменту, где с 2017-го Азизбек Абылгазиев был назначен на должность начальника управления.

«За успехи в работе и профессионализм Азизбек Абылгазиев неоднократно был награжден ведомственными грамотами. В 2003 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». В 2012-м — медалью ГСКН «Каарман эмгеги үчүн». В 2015 году получил благодарственное письмо от правительства», — подчеркивают в ДЛО и добавляют, что обвинения, высказанные Рыскелди Момбековым в адрес Азизбека Абылгазиева, подозрения и недомолвки, не имеют под собой никаких оснований.