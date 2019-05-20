Почему решение суда в пользу Райымбека Матраимова объективно, рассказал юрист

Решение Верховного суда в пользу небезызвестного Райымбека Матраимова вызвало у широкой общественности неоднозначную реакцию. Напомним, что высшая судебная инстанция поддержала решение районного и городского судов о незаконности увольнения заместителя главы Государственной таможенной службы.

Доктор политических наук, известный юрист Канатбек Азиз рассказал 24.kg, почему согласен с вердиктом Фемиды в пользу истца.

По его словам, общество с возмущением узнало, что Верховный суд оставил в силе предыдущие судебные решения о признании незаконными увольнения и восстановления в работе Райымбека Матраимова, поскольку фигура этого человека, не стоит отрицать, воспринимается обществом сегодня неоднозначно.

«Справедливости ради, если говорить только с позиции права и закона, при этом не обращая внимание на то, кто обратился в суд за защитой — Матраимов или кто-то другой, как бы парадоксальным это ни звучало, но позиция Верховного суда страны была объективной. Ибо решения районного и Бишкекского городского судов на самом деле были законными и обоснованными», — отметил Канатбек Азиз.

Как поясняет доктор политических наук, дело в том, что одной из главных проблем стала статья 427 Трудового кодекса, утверждающая, что: «индивидуальные трудовые споры лиц, занимающих политические и специальные государственные должности, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую работу, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы и наложения дисциплинарных взысканий разрешаются во внесудебном порядке».

«Относится ли должность первого заместителя главы ГТС при правительстве или должность заместителя председателя ГТС к политическим или специальным? Удивительно, но нет. Упомянутый реестр, утвержденный еще указом президента Алмазбеком Атамбаевым, гласит лишь, что такого рода должности входят в категорию административных государственных, а не политических», — сказал Канатбек Азиз.

По его мнению, при увольнении бывший премьер-министр Сапар Исаков был обязан соблюсти установленный законодательством порядок увольнения. К примеру, от применения административных взысканий (замечание, выговор и тому подобное) до обязательного внесения письменного уведомления руководителя ведомства на имя премьера о его увольнении. Было ли это сделано? Нет.

Юрист обращает внимание на то, что отдельные представители СПДК Алмазбека Атамбаева утверждают, что должность заместителя ГТС является политической. Он советует им перечитать Закон «О государственной гражданской и муниципальной службах».

«Если вспомнить события тех дней, то инициатором увольнения выступил тогда еще глава государства Алмазбек Атамбаев. Именно он попросил Сапара Исакова уволить Матраимова из ГТС, обвинив последнего в том, что из-за серых схем не поступают десятки миллионов сомов в республиканский бюджет. Но, с другой стороны, если ты публично обвиняешь то или иное лицо в совершении преступления, то речь должна идти о привлечении к ответственности, а не об увольнении. Не так ли? Дал Сапар Исаков или тот же Алмазбек Атамбаев правоохранительным органам такие указания? Нет», — напомнил Канатбек Азиз.

Он недоумевает, как можно было требовать от Сапара Исакова немедленного увольнения Райымбека Матраимова, если должности административных ведомств при кабмине указом президента за подписью самого Алмазбека Атамбаева были отнесены из категории политических в категорию административных?

«Алмазбек Атамбаев и отдельные его сторонники, подставив тогда еще премьера Сапара Исакова, вводят сегодня общественность в заблуждение», — резюмировал юрист.