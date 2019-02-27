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Общество

Суд направил на пересмотр иск в отношении адвокатов Омурбека Текебаева

Бишкекский городской суд отменил решение Октябрьского районного суда об отказе аннулировать все предыдущие вердикты по гражданскому иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева в отношении адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза.

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Таким образом, иск направили на пересмотр по существу в Октябрьский районный суд по новым обстоятельствам. 

Отметим, юристы просили отменить решение по иску в отношении них, поскольку оно идет вразрез с постановлением Конституционной палаты, в котором говорится, что Генпрокуратура без письменного согласия главы государства не может подавать иски о защите его репутации и назначать сумму ущерба.

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Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим запретили выезжать из страны. 

Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой приостановлен.    
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