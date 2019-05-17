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Общество
Сюжет: ЧП в армии (201)

Разбой силовиков в Кадамджае. Военная прокуратура обжаловала приговор

Военная прокуратура Баткенского гарнизона обжаловала приговор обвиняемым в разбойном нападении в Кадамджайском районе. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе. 

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Уточняется, что прокуратура посчитала решение суда мягким, в связи с чем подала апелляционное представление.

«Сейчас уголовное дело находится на стадии рассмотрения в Баткенском областном суде», — сообщили в Военной прокуратуре.

Напомним, в декабре 2018 года в Баткенской области милиция задержала военнослужащего Погранслужбы Улукбека Умарова, сотрудника военкомата Кайрата Исмаилова и бывшего сотрудника ГКНБ Нургазы Аттокурова. Трое силовиков остановили водителя автомобиля Daewoo Tico, угрожая оружием, забрали у него два телевизора и 14 тысяч сомов. В эту ночь молодые люди совершили еще два аналогичных преступления. Ущерб по последним фактам составил 23 тысячи сомов.
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