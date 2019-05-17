Диктатура закона. Как ветераны спецназа «Альфа» продолжают служить Родине

Спецподразделение антитеррора «Альфа» славится отвагой и боевыми подвигами своих сотрудников. Не успокаиваются те и на пенсии, активно участвуя в жизни государства и общества. В Бишкеке 16 мая прошел II Международный турнир по стрельбе памяти сотрудников «Альфы», погибших при выполнении служебного долга.

О его значении и усилиях по сохранению мира в стране 24.kg рассказал президент Общественного объединения ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» ГКНБ КР генерал-майор Артур Медетбеков.

Фото из архива Артура Медетбекова. Президент Общественного объединения ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» ГКНБ КР генерал-майор Артур Медетбеков

Памяти боевых товарищей

— Артур Капарович, кому пришла идея провести турнир?

— Нашим ветеранам. Поделились ею с коллегами из других стран, и тем понравилось. Создали оргкомитет во главе с ветераном спецназа — депутатом Жогорку Кенеша Джаныбеком Бакчиевым.

Кроме Кыргызстана, подобные спецподразделения есть в нескольких государствах. Мы с ними всегда плотно взаимодействуем.

На турнир приехали заслуженные ветераны, одни из лучших бойцов своего времени из России, Беларуси и Казахстана. Из Кыргызстана была команда «Альфа», а также ветераны спецназа МВД и Службы госохраны. Участники стреляли из боевого оружия.

— Какое значение имеет турнир для вышеназванных стран?

— Он вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи, помогает консолидации ветеранов и действующих сотрудников.

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Наши ветераны участвовали в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе, в баткенских событиях и ряде операций в КР. В середине 1990-х проходили переподготовку в России, США и Египте. Много наших товарищей погибло в боевых действиях на пространстве бывшего СССР. Например, сотрудник спецназа РФ, уроженец Кыргызстана Андрей Велько, участвовавший в 2004-м в освобождении заложников в Беслане, и Абдрашит Осконалиев, в 2006-м руководивший ликвидацией террористической группы в Баткенской области. Никогда не забудем подвиги ребят, выполнявших священный долг и отдавших жизнь ради мира.

Сила в знаниях

— В 2016-м ваше объединение проводило олимпиаду на знание русского языка и литературы. Какие остались воспоминания?

— Она проходила в Бишкеке, Нарынской и Ошской областях. В жюри пригласили главного редактора журнала «Солдаты России», в редколлегии которого я состою, Владислава Шурыгина. Награждали победителей книгами и учебными пособиями. Дети и преподаватели остались довольны.

— Почему молодым кыргызстанцам важно знать русский язык?

— Можно получить хорошее образование, найти в России достойную работу, изучить ее богатую культуру и преуспеть в жизни. На сегодня в России трудится более миллиона кыргызстанцев.

Чем больше языков знаешь, тем лучше. Образованное население — один из главных факторов развития страны.

В строю

— Чем еще занимается ваше объединение?

— Многие ветераны ведут общественную и политическую деятельность, работают в разных структурах. Тем, кто нуждается в трудоустройстве, стараемся помогать. По мере возможности поддерживаем семьи погибших сотрудников.

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В 2010-м участвовали в стабилизации обстановки на юге Кыргызстана. Несколько лет назад приобрели для действующих сотрудников правоохранительных органов 500 единиц специального обмундирования и камуфляжной формы.

При нашем объединении работает молодежный клуб «Жаштык». Он участвовал в международных военно-спортивных сборах на Иссык-Куле, в России и Армении.

Фото из архива Артура Медетбекова. Участники первого турнира по стрельбе памяти сотрудников «Альфы», 2015 год

Провели ряд круглых столов о борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом с участием экспертов КР и России. Высказывали свое мнение на эту тему действующим сотрудникам спецподразделений. Обсуждали ее с религиозными деятелями России. Встречались с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и легендой нелегальной разведки Юрием Дроздовым.

Внутренняя угроза

— Насколько актуальна проблема международного терроризма и экстремизма в КР?

— Она затрагивает все страны: и малые, и великие. В борьбе с этим злом многие государства начали объединяться. Кыргызстан в авангарде этой борьбы.

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Главная опасность исходит изнутри нашей страны. Кыргызстан, если сравнивать с соседями, наиболее демократичен. Некоторые этим пользуются, занимаясь пропагандой экстремизма и вовлекая в свои ряды все больше молодежи. За последние пять-семь лет около тысячи человек из КР стали наемниками в Сирии, Ираке и Афганистане. Большинство мужчин погибли, а обманутые женщины остались в лагерях. Кое-кто съездил в зону боевых действий, научился воевать, вооружился и вернулся с определенным заданием. Глубоко законспирированные спящие ячейки угрожают стабильности и безопасности в стране.

— Есть вероятность нападения боевиков на Кыргызстан?

— Нет. Но даже если нападут, наши Вооруженные силы (прежде всего спецподразделения) достаточно хорошо вооружены, имеют боевой опыт и дух и способны противостоять им.

Фото из архива Артура Медетбекова. Бойцы «Альфы» на баткенской войне, 1999 год

На севере Афганистана, близ Кундуза, обосновались 15-16 тысяч членов террористических организаций. Многие по интернету общаются с родственниками и знакомыми из Центральной Азии и стараются вербовать их. Китайское посольство в Бишкеке в 2016-м взорвали по указанию полевого командира международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» Абу Халифа (уроженца села Кашгар-Кыштак Кара-Суйского района). Он же воевал против сирийского правительства. Вместе со многими другими террористами вынашивает идею о создании халифата в Центральной Азии.

Ударом на удар

— Как избежать активизации экстремистов в КР?

— Спецслужбы ведут оперативно-агентурные мероприятия по их выявлению и пресечению их деятельности. В стране есть хороший закон о противодействии терроризму и экстремизму. Муфтият и все неравнодушные должны помогать правоохранительным органам, разъясняя населению пагубность этих явлений.

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Информационную войну мы проигрываем — через информационные ресурсы ведется идеологическая диверсия. Силовым структурам надо обратить на это внимание. Идеологию экстремизма можно победить только идеологией государства и населения. Надо отвечать ударом на удар. Запускать проблему нельзя. Важно сохранять стабильность в обществе и не допустить повторения событий 2005 и 2010 годов. Мы обрели независимость мирно и должны сберечь ее.

— Случись что, готовы ветераны спецназа помочь не только словом, но и делом?

— Мы всегда были и будем на стороне диктатуры закона. Готовы помогать в обеспечении стабильности и безопасности в Кыргызстане с учетом всех своих знаний и навыков.