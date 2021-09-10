Мечта не сбылась. Пограничника не взяли на службу в спецназ «Альфа» ГКНБ

Пограничнику отказали на его запрос служить в спецназе «Альфа» ГКНБ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Азамат Аттокуров.

Фото скриншот. Пограничника не взяли на службу в спецназ «Альфа» ГКНБ

По его словам, пограничник по имени Александр свободно говорит на кыргызском языке, принял Ислам и мечтал служить в «Альфе». Мужчина прошел все проверки и финальный бой против нескольких бойцов спецназа.

«Я заходил к Камчыбеку Ташиеву, просил обратить на него внимание. Пограничник долго ждал приказа. Ташиев все обещал его забрать к себе. В итоге Александру отказали, потому что его родные — граждане России. Хотя мы предупреждали об этом заранее. У какого кыргыза сейчас нет российского паспорта? Он решил уехать из Кыргызстана навсегда, человек, который 11 лет охранял наши границы, был начальником застав на юге стране. Это очень обидно», — Азамат Аттокуров.

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