Бойцы 9-й Службы ГКНБ стали лучшими на турнире по боевой и практической стрельбе

В Бишкеке определились победители IV турнира по боевой и практической стрельбе среди спецподразделений Кыргызстана. Соревнования, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, состоялись на стрелковом полигоне ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

Фото Вячеслава Мирошкина

В турнире приняли участие 13 команд, представляющих спецподразделения ГКНБ, МВД, Министерства обороны и ГСИН. Всего 59 участников.

«Стрелки состязались в личном и командном зачетах в трех упражнениях: на пистолетах, автоматах и в смешанном упражнении. Мы постарались сделать соревнования максимально сложными и интересными. Участникам приходилось преодолевать препятствия, вести огонь по движущимся мишеням в движении, лежа и из неудобных положений, — говорит руководитель турнира Эркин Усубалиев.

В финале соревнований состоялась так называемая «Дуэль» — упражнение, в котором в стрельбе по мишеням из пистолета попарно состязались лучшие стрелки команд-участниц.

В итоге в командном зачете первое место занял «Калкан-1» 9-й службы ГКНБ, второе место у команды «Штурм А» Службы специального назначения ГКНБ, третье место занял «Калкан-2» 9-й службы ГКНБ.

В личном зачете лучшими также стали сотрудники «девятки». 1-е место занял Элдос Калмаков, 2-е место Рустам Джумалиев, закрыл тройку лидеров Манас Тохтакунов. Он же стал и победителем в «Дуэли».

В Федерации отмечают, что все призеры — члены сборной Кыргызстана по практической стрельбе.

«Для нас эти соревнования — знаковые. Во-первых, они посвящены памяти наших погибших боевых товарищей. Бойцы спецназа не делятся на своих и чужих. Вне зависимости от рода войск, служб и подразделений — все мы братья. Во-вторых, нам впервые удалось собрать вместе столько команд. Подобные турниры важны не только своим прикладным значением, но и тем, что на них сотрудники различных подразделений могут встретиться и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом и наработками», — сказал бывший командир спецназа «Альфа» ГКНБ, президент Федерации боевой и практической стрельбы КР Алмаз Джолдошалиев.

В конце соревнований призеры были награждены медалями, а также получили ценные и памятные подарки. Организаторами соревнований выступили Федерация боевой и практической стркельбы КР, региональное представительство IPSC и ветераны спецназа «Альфа» ГКНБ КР.