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Общество

В Бишкеке почтили память погибших бойцов спецназа ГКНБ «Альфа»

В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов спецназа ГКНБ «Альфа», погибших при исполнении своего служебного долга.

12 мая 2006 года антитеррористическое подразделение понесло первые боевые потери.

Вместе с ветеранами спецназа возложить цветы к Вечному огню пришли и воспитанники одного из детских садов.

«Воспитание подрастающего поколения — это тоже вопрос национальной безопасности. Наши дети должны расти на примере подвигов, совершенных нашими солдатами на фронтах Великой Отечественной войны, в годы войны в Афганистане, баткенской кампании. На примере героизма бойцов специальных подразделений», — сказал президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Кыргызстана Юрий Погиба.

«Для нас это очень важная дата. Сегодня мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет. Каждый из них был достойным офицером и боевым товарищем. Тем, кто сегодня продолжает служить и выполнять боевые задачи, я хочу пожелать одного — всегда находить возможность, чтобы возвращаться домой живым», — отметил бывший командир «Альфы» Алмаз Джолдошалиев.

За годы службы спецназ ГКНБ «Альфа» понес пять боевых потерь:

  • 12 мая 2006 года в Кадамджае во время ликвидации террористического бандформирования погибли полковник Абдурашид Осконалиев и лейтенант Кыял Бакиров. Пятеро бойцов спецназа получили ранения во время боя. Несмотря на это, задача была выполнена. Лейтенант Бакиров посмертно награжден орденом «Эрдик», полковник Осконалиев — орденом «Манас» II степени;
  • 23 июля 2009 года во время антитеррористической спецоперации в Узгенском районе уничтожены пять боевиков. В бою погиб лейтенант Гапар Маманов. Посмертно награжден орденом «Манас» III степени;
  • 5 января 2011 года в селе Стрельниково Чуйской области во время спецоперации ликвидированы четыре боевика джихадистской группировки «Жайшуль Махди». В ходе спецоперации погиб лейтенант «Альфы» Женишбек Бабраимов. Посмертно представлен к госнаграде;
  • 7 августа 2019 года при штурме дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше погиб подполковник Усен Ниязбеков — заместитель командира спецподразделения ГКНБ «Альфа». Посмертно представлен к государственной награде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193788/
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