В Бишкеке почтили память погибших бойцов спецназа ГКНБ «Альфа»

В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов спецназа ГКНБ «Альфа», погибших при исполнении своего служебного долга.

12 мая 2006 года антитеррористическое подразделение понесло первые боевые потери.

Вместе с ветеранами спецназа возложить цветы к Вечному огню пришли и воспитанники одного из детских садов.

«Воспитание подрастающего поколения — это тоже вопрос национальной безопасности. Наши дети должны расти на примере подвигов, совершенных нашими солдатами на фронтах Великой Отечественной войны, в годы войны в Афганистане, баткенской кампании. На примере героизма бойцов специальных подразделений», — сказал президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Кыргызстана Юрий Погиба.

«Для нас это очень важная дата. Сегодня мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет. Каждый из них был достойным офицером и боевым товарищем. Тем, кто сегодня продолжает служить и выполнять боевые задачи, я хочу пожелать одного — всегда находить возможность, чтобы возвращаться домой живым», — отметил бывший командир «Альфы» Алмаз Джолдошалиев.

За годы службы спецназ ГКНБ «Альфа» понес пять боевых потерь: