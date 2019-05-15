Глава Совбеза КР: Рост экстремизма, сепаратизма и терроризма продолжается

В мире отмечается рост экстремизма, терроризма и сепаратизма. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев. Отметим, что сегодня в Бишкеке прошла 14-я встреча секретарей совбезов государств — членов ШОС.

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По словам Дамира Сагынбаева, стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Участники встречи заметили, что продолжается рост сепаратизма, экстремизма и терроризма, и поэтому крайне важно создать единый антитеррористический фронт под эгидой ООН.

Секретари совбезов стран ШОС подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Отмечено особо усиление противодействия распространению террористических и экстремистских проявлений в интернете, а также вербовке через Сеть.

Дамир Сагынбаев подчеркнул, что в ходе сегодняшней встречи стороны обратили внимание на соблюдение режима нераспространения и контроля над вооружениями и призвали к сохранению договора СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с учетом его исторического значения в обеспечении стратегической стабильности.