Глава Совбеза КР: Рост экстремизма, сепаратизма и терроризма продолжается

В мире отмечается рост экстремизма, терроризма и сепаратизма. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев. Отметим, что сегодня в Бишкеке прошла 14-я встреча секретарей совбезов государств — членов ШОС.
Секретари совбезов стран ШОС подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Отмечено особо усиление противодействия распространению террористических и экстремистских проявлений в интернете, а также вербовке через Сеть.
Дамир Сагынбаев подчеркнул, что в ходе сегодняшней встречи стороны обратили внимание на соблюдение режима нераспространения и контроля над вооружениями и призвали к сохранению договора СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с учетом его исторического значения в обеспечении стратегической стабильности.