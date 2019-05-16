Незаконное обогащение. Дамира Мусакеева вновь вызвали на допрос

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева вновь вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщил бывший заместитель председателя госкомитета.

По его словам, повестку к 17.00 привезли ему домой.

«Повестку вручили в 16.50, а в документе указано, что меня приглашают к 17.00. Пока что в качестве свидетеля. Я еду на допрос с адвокатом», — сказал Дамир Мусакеев.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.