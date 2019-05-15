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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (104)

Дамира Мусакеева не смогли допросить по делу о незаконном обогащении

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева вызывали в Военную прокуратуру по делу о незаконном обогащении. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, допрос так и не состоялся в связи с тем, что его адвокат не смог прийти в надзорный орган.

«Сначала меня вызвали к 15.00, затем в связи с занятостью моего адвоката допрос перенесли на 17.00. Однако из-за того, что мой адвокат не пришел, допрос не состоялся», — рассказал Дамир Мусакеев.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов. 

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.
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