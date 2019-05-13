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Общество

Число желающих сдавать Общереспубликанское тестирование снижается

В последние несколько лет число желающих сдавать Общереспубликанское тестирование снижается. Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

По их данным, в 2019 году на ОРТ зарегистрировали более 41,2 тысячи человек. В 2018-м тест сдали более 45 тысяч, в 2017-м — более 48 тысяч. Возможно, снижение связано с падением рождаемости в конце 1990-х — начале 2000-х годов и уменьшением числа выпускников, предположили в ЦООМО.

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С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы. «С 17 до 25 мая объявлено тестовое окно. В это время никто не может публиковать, копировать и передавать друг другу задания. Несмотря на то что у нас достаточно много вариантов, если мы узнаем, что кто-то распространил тестовые задания, будет дисквалификация», — предупредили в организации.

«Если обнаружится, что человек списывал, его ответы аннулируют. Абитуриентам следует рассчитывать только на себя. Везде будут разные варианты, даже если и кажется, что задания похожи. Если кто-то отправил на тест вместо себя другого, пронес сотовый телефон или другие средства связи и фотографирования (даже неработающие), это безусловная дисквалификация», — добавили в ЦООМО.

«Мы очень просим брать на тест меньше разных вещей. Люди берут и крупные суммы денег, и сумки с одеждой, и очень дорогие телефоны. Мы не отвечаем за их сохранность. Абитуриенту достаточно иметь личные документы, по которым он регистрировался на тест, и ручку», — заметили в центре.

Первый этап ОРТ состоится 18-19 мая, второй — 21-22 мая. 17 и 20 мая пройдут дни подготовки, когда можно зарегистрироваться на тестирование. 
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