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Мошенники обещают абитуриентам высокие баллы по ОРТ за деньги

Мошенники обещают абитуриентам высокие баллы по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) за деньги. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова.

По ее словам, появилось очень много мошенников. Одни заявляют, что знают ответы и могут продавать их за большие деньги. Но ответов в настоящее время нет, они появятся только после того, как просканируют все ответы абитуриентов и положат их в банковскую ячейку.

«Другие берут деньги за то, что якобы после теста они смогут повысить баллы. Этого тоже не произойдет. Психология такая: мошенники берут деньги, и если человек сам получил хорошие баллы, то говорят: «Вот, мы помогли», а если низкие баллы  мошенники исчезают с деньгами», — рассказала Инна Валькова.

Легковерность и желание поступить в вуз очень сильно подводят родителей. Они паникуют и отдают деньги проходимцам.

Инна Валькова
С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.

Обязательными для абитуриента, желающего поступить на обучение за счет бюджета, являются основной тест и не менее одного профилирующего предметного теста.
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