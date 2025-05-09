«Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отмечают День Победы

Утро в Бишкеке началось с традиционного шествия «Бессмертного полка» от парка Победы имени Дайыра Асанова на Южной магистрали до Площади Победы в центре столицы.

По дороге собравшиеся пели песни военных лет, фотографировались и несли плакаты с портретами предков — участников Великой Отечественной войны.

На Площади Победы их ожидали другие горожане и гости столицы. Там ветераны, мэр столицы и депутаты Бишкекского городского кенеша возложили цветы к Вечному огню. После гостей ожидала выставка военной техники и традиционная солдатская каша.В пресс-службе ГУВД Бишкека заявили, что всего в мероприятиях участвовали 25-30 тысяч человек.