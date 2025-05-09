14:21
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

«Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отмечают День Победы

Утро в Бишкеке началось с традиционного шествия «Бессмертного полка» от парка Победы имени Дайыра Асанова на Южной магистрали до Площади Победы в центре столицы.

По дороге собравшиеся пели песни военных лет, фотографировались и несли плакаты с портретами  предков — участников Великой Отечественной войны.


На Площади Победы их ожидали другие горожане и гости столицы. Там ветераны, мэр столицы и депутаты Бишкекского городского кенеша возложили цветы к Вечному огню. После гостей ожидала выставка военной техники и традиционная солдатская каша.

В пресс-службе ГУВД Бишкека заявили, что всего в мероприятиях участвовали 25-30 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328532/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
«Бессмертный полк» прошел в городе Кара-Балте
В Бишкеке проходит шествие «Бессмертного полка»
В мэрии рассказали, по каким улицам будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая
Митинг-реквием, посвященный 80-летию Победы, прошел в Бишкеке
«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Бишкеке и других регионах Кыргызстана
Площадь Победы. От Зеленого рынка до Вечного огня
В День Победы порядок и безопасность обеспечат более 6 тысяч милиционеров
Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяснили ситуацию
Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина
«Бессмертный полк» в КР. Координаторы официальных бумаг о запрете не получали
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
9 мая, пятница
14:15
«Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отмечают День Победы «Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отме...
14:01
На военном параде в Москве прошли военнослужащие Кыргызстана
13:39
Вторая ночь одностороннего трехдневного перемирия проходит относительно тихо
13:10
Облепиховую плантацию высадили в Ат-Баши японские предприниматели
12:42
Акселератор Google и Astana Hub ждет стартапы из Кыргызстана