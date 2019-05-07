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Общество

В «Кыргызалтыне» сменился состав совета директоров

В ОАО «Кыргызалтын» сменился состав совета директоров. Об этом говорится в материалах Кыргызской фондовой биржи.

По ее данным, вместо Анвара Эстемесова в СД вошел Замирбек Алымбеков. Кроме того, в составе совета директоров остались Аскар Оскомбаев (председатель) и Суеркул Бакиров.

Суеркул Бакиров вошел в состав СД в декабре 2018 года после ухода Эмиля Осмонбетова на должность председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

Напомним, что 100 процентов акций ОАО «Кыргызалтын» принадлежат государству.
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