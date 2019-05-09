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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы!

Фото 24.kg. «Бессмертный полк» на улицах Бишкека. Архивное фото

Со Дня Победы в самой страшной мировой войне прошло 74 года, но до сих пор 9 Мая во многих странах, включая Кыргызстан, встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами.

С огромной благодарностью мы обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

Заслуги ветеранов неоценимы, и мы всей душой желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Вас все меньше и меньше, поэтому именно мы должны сохранить и передать детям память о тех страшных годах, о наших прадедах, дедах и отцах. Пусть празднование Дня Победы станет залогом того, что война никогда больше не придет на нашу землю.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Великой Победы! 
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