«Безопасный город». Водители не понимают, почему их штрафуют

Водители не согласны со штрафами, которые приходят с камер «Безопасного города» на трассе в аэропорт «Манас». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я получил штраф за превышение установленной скорости движения на величину свыше 20 километров в час, но не более 40 км/ч, двигаясь со скоростью 84 км/ч при разрешенной 60. Однако на данном участке дороги отсутствует ограничение скорости в 60 км/ч. После знака 5.25 «Конец населенного пункта» нет ни другого населенного пункта, ни знака 3.24, который мог бы ограничить скорость ниже 90 км/ч, разрешенной вне населенных пунктов в соответствии с пунктом 10.3 ПДД КР», — написал он.

Читатель снял видео на месте работы камеры, знаков нет.

Автовладелец намерен подать ходатайство о пересмотре постановления о нарушении.

Камера на этом участке заработала 26 апреля.