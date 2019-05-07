В Кыргызстане открылся реабилитационный центр для детей с ОВЗ

На базе Чуйского управления труда и социального развития открылся реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда КР.

По словам заместителя министра труда и социального развития Жаныл Алыбаевой, в центре дети с проблемами опорно-двигательного аппарата будут получать физиотерапевтическую, физкультурно-оздоровительную реабилитацию.

В реабилитационном центре детей обучат навыкам общения, самообслуживания, самоконтроля, поведению в быту и общественных местах. Кроме того, будет оказана помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях, а также консультационная помощь.