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Общество

В Бишкеке изменили схемы маршрутных такси № 114 и 214. Схемы

В Бишкеке из-за открытия новых автобусных маршрутов изменили схемы движения нескольких микроавтобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, по маршруту микроавтобусных маршрутов № 114 и 214 курсируют автобусы № 36 и 48.

Маршрутное такси № 114 теперь курсирует от Западного автовокзала до Ошского рынка.

Маршрутное такси № 214 курсирует по круговому маршруту от Западного автовокзала.

В мэрии просят обращаться по вопросам, связанным с работой транспорта, по следующим номерам:

— 0555330031 — для обращений через приложение WhatsApp по работе троллейбусов;

— 0312533648 — по работе микроавтобусов;

— 0312534824, 0312531817 — по работе автобусов.

Также обращения можно оставлять в кол-центре муниципалитета по номерам 1840 и 1850, а фотографии с проблемами присылать по номеру 0554182185.
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