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Общество

Эрнеста Карыбекова так и не перевели в колонию-поселение

Эксперта по вопросам энергетики Эрнеста Карыбекова так и не перевели в колонию-поселение. Об этом 24.kg сообщили в Комитете по защите политзаключенных. 

По данным организации, по подсчетам адвокатов Эрнеста Карыбекова, осужденный может быть отправлен на поселение в ближайшее время, вероятно, в течение полугода. Однако в ГСИН прошение оставили без удовлетворения. 

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Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. 

Отметим, Эрнеста Карыбекова приговорили к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него сняли. 

Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.

В комитете отметили, что еще один экс-глава Ошского областного УВД Абдылда Капаров находится  в колонии-поселении в Нарыне незаконно. Он в преклонном возрасте и страдает хроническими заболеваниями. 

Юристы неоднократно писали в ГСИН представления и обращались в суд об условно-досрочном освобождении, но безрезультатно.

Напомним, полковник Абдылда Капаров отбывает наказание в колонии-поселении Нарына. Ошский областной суд признал его виновным в нанесении ущерба чести и достоинству братьев Жээнбековых и разжигании межнациональной розни и приговорил к четырем годам заключения.
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