«Безопасный город». В Бишкеке еще девять перекрестков оборудовали камерами

С 7 мая запускаются в боевой режим камеры «Безопасного города» на девяти перекрестках Бишкека. Об этом сообщил Государственный комитет информационных технологий и связи.
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Боконбаева — Манаса;
Чуй — Манаса;
Чуй — Павлова;
Жибек Жолу — Манаса;
Махатмы Ганди — Боталиева;
Жибек Жолу — Курманджан Датки;
Ахунбаева — Байтика Баатыра;
Чуй — Абдрахманова;
Байтика Баатыра — М.Горького.
АПК прошли процедуру приемки межведомственной комиссией согласно государственному контракту.
Первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов: в столице — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных.