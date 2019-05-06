«Безопасный город». В Бишкеке еще девять перекрестков оборудовали камерами

С 7 мая запускаются в боевой режим камеры «Безопасного города» на девяти перекрестках Бишкека. Об этом сообщил Государственный комитет информационных технологий и связи.

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Камеры установлены на перекрестках:

Боконбаева — Манаса;

Чуй — Манаса;

Чуй — Павлова;

Жибек Жолу — Манаса;

Махатмы Ганди — Боталиева;

Жибек Жолу — Курманджан Датки;

Ахунбаева — Байтика Баатыра;

Чуй — Абдрахманова;

Байтика Баатыра — М.Горького.

АПК прошли процедуру приемки межведомственной комиссией согласно государственному контракту.

Первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов: в столице — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных.