В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно

Глава ГСИН Мелис Турганбаев рассказал 24.kg, когда лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сможет выйти на свободу условно-досрочно.
Отметим, Верховный суд Кыргызстана вынес решение по ходатайству адвокатов Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Юристы просили направить дело в Первомайский районный суд на пересмотр по новым обстоятельствам и отменить конфискацию. Но Верховный суд отказал. Приговор остается в силе.
Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.