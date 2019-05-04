12:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (130)

В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно

Глава ГСИН Мелис Турганбаев рассказал 24.kg, когда лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сможет выйти на свободу условно-досрочно. 

Читайте по теме
Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
По его словам, решение об УДО должен принять суд, но, по подсчетам специальной комиссии ГСИН, срок наказания истекает 27 июня 2020 года. А в колонию-поселение Омурбек Текебаев может быть переведен после 10 февраля 2020 года. 

Отметим, Верховный суд Кыргызстана вынес решение по ходатайству адвокатов Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Юристы просили направить дело в Первомайский районный суд на пересмотр по новым обстоятельствам и отменить конфискацию. Но Верховный суд отказал. Приговор остается в силе. 

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 906
Версия для печати
Материалы по теме
Гуманизация на бумаге. Чолпон Джакупова о решении Верховного суда по Текебаеву
Сторонники «Ата Мекена» возмущены решением Верховного суда по Омурбеку Текебаеву
Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
«Волга» и земельный участок. Неправильно конфискованное имущество Текебаева
Партия «Ата Мекен» проведет митинг 3 мая
Сторонников Омурбека Текебаева возмутил перенос процесса
Уголовное дело Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая
В Бишкеке вновь митингуют сторонники Омурбека Текебаева
В Бишкеке митинг в поддержку Садыра Жапарова и Омурбека Текебаева завершился
Митинг на Старой площади. Экс-премьер-министр рассказал о судебном произволе
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки
Уголовное дело Омурбека Текебаева и&nbsp;Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не&nbsp;будет Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
Мама мальчика, которого дядя протащил за&nbsp;машиной, выехала в&nbsp;Бишкек Мама мальчика, которого дядя протащил за машиной, выехала в Бишкек
Суд обязал Алмазбека Атамбаева и&nbsp;канал &laquo;Апрель&raquo; выплатить 600 тысяч сомов истцам Суд обязал Алмазбека Атамбаева и канал «Апрель» выплатить 600 тысяч сомов истцам
Бизнес
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии