Жители китайской деревни прорыли 450-метровый автомобильный тоннель в скале

Жители небольшой деревни в южной провинции Гуйчжоу своими руками прорыли автомобильный тоннель в горах Юньгуй. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Объездная дорога из деревни до города Бицзе протянулась на десятки километров, а прямой путь через горы мог сократить расстояние в разы. Местные власти проблему населения прекрасно осознавали, но признались, что помочь не могут.

В итоге сельчане взяли дело в свои руки и прорыли 450-метровый тоннель в скале. На это ушло три года — одна человеческая жизнь и десятки травм.

Название провинции Гуйчжоу переводится как «дорого оплаченные земли», то есть земли, за которые уплачено кровью.