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Общество

Календарь орозо. Время воздержания и разговения

6 мая начнется священный месяц Рамазан. Точную дату начала орозо муфтият объявляет накануне по итогам наблюдений за Луной.

Как известно, пост один из пяти столпов ислама. В течение месяца мусульмане отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости от рассвета и до захода солнца. В этом месяце правоверным советуют делать больше благих дел, заниматься благотворительностью, попросить прощения и простить обиды.

Духовное управление мусульман Кыргызстана составило календарь начала воздержания и разговения для городов Кыргызстана.
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