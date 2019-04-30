Присвоение денег от штрафов. Судья считает незаконным возбуждение дела

Уголовное дело о присвоении денег, предназначенных для оплаты штрафов за вождение в пьяном виде, возбуждено незаконно. Об этом 24.kg заявил судья Октябрьского районного суда Авчи Алиев.

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Отметим, что АКС ГКНБ проводит досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» в отношении судьи и его помощника Дуйшена Алмас уулу.

По словам Авчи Алиева, спецслужбы, возбудив уголовное дело против него, оказывают таким образом давление на суд.

«Бывший председатель суда Эрнис Чоткараев в сентябре 2018 года попросил у меня ключи от зала судебных заседаний для того, чтобы провести процесс. Это был субботний день. Выяснилось, что на самом деле заседания не было», — сказал он.

Помощник Эрниса Чоткараева и заведующий канцелярией суда зашли в мой кабинет и украли из сейфа два постановления, вступивших в силу. Они это сделали по указанию оперативных сотрудников АКС для того, чтобы бывший председатель суда мог сбежать, а в отношении меня возбудили дело. Авчи Алиев

Судья заявил, что на его помощника Дуйшена Алмас уулу, в отношении которого также возбуждено дело, оказывали давление.

«Моему помощнику прямо говорили: «Нам ты не нужен, нам нужен только судья». Работники АКС требовали, чтобы он дал показания против меня. Взамен на это его обещали не арестовывать. В итоге Дуйшен Алмас уулу больше двух месяцев сидел в СИЗО, и только потом ему изменили меру пресечения. По закону, для того чтобы возбудить уголовное дело, необходимо заявление. Какие могут быть потерпевшие, если постановления, на основании которых возбудили дело, давно вступили в силу? На очной ставке одна женщина заявила, что дала взятку моему помощнику. Нам удалось доказать, что в этот период я и мой помощник были в отпуске», — добавил Авчи Алиев.

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Адвокат Дуйшена Алмас уулу Майрамбек Жумабеков подтвердил, что на его подзащитного оказывалось давление.

«Моего подзащитного заставляли дать показания против судьи Авчи Алиева. Ему угрожал человек, осужденный за подрыв сотрудника Генпрокуратуры. Это вмешательство в деятельность суда, что запрещено Конституцией», — сказал он.

Во время следственных действий следователь вывел меня и просил уговорить Дуйшена Алмас уулу дать показания против судьи. Майрамбек Жумабеков

Адвокат добавил, что в Основном законе прямо указано — в деятельность судов никто не имеет права вмешиваться.

«Сотрудники ГКНБ взяли за основу уголовного дела судебные акты, вступившие в силу. Судья Авчи Алиев написал заявление в Военную прокуратуру на работников ГКНБ. Оно зарегистрировано в Едином реестре преступлений. Однако уведомления о подозрении сотрудники ГКНБ еще не вручено и процессуального решения не принято», — сообщил Майрамбек Жумабеков.

Напомним, ранее ГКНБ распространил информацию о том, что работники Октябрьского районного суда Бишкека незаконно присваивали деньги, предназначенные для оплаты штрафов за вождение в пьяном виде. По версии спецслужб, некоторые судьи, не проводя заседаний, выносили решения о привлечении людей к административной ответственности.