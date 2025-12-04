По делу таксиста-маньяка под стражу взяли бывших судей, прокурора и адвоката

Первомайский районный суд Бишкека 25 ноября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывших судей, прокурора и адвоката, проходящих фигурантами по резонансному делу таксиста Кумарбека Абдырова. Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ до 20 декабря.

Среди них — бывшие судьи, обвиняемые по статьям 336 частям 1 и 2 «Коррупция, совершенная в интересах организованной группы либо повлекшая тяжкий вред» и 352 части 1 «Вынесение заведомо неправосудного судебного акта» УК КР.

Под стражу взяты:

Сания Бранчаева;

Жаныл Мамбеталы;

Кайсын Абакиров.

Также арестован прокурор М.Д.И., которому вменяют пособничество в коррупции и участие в вынесении неправосудных решений (часть 4 статьи 41, части 1-2 статьи 336, часть 1 статьи 352 УК КР).

В СИЗО помещен и адвокат Дж.С.Т., обвиняемый по статьям о пособничестве в коррупции и пособничестве в вынесении неправосудных судебных актов (часть 4 статьи 41, части 1-2 статьи 336, часть 4 статьи 41, статья 352 УК КР).

Фигуранты проходят по делу 41-летнего таксиста Кумарбека Абдырова, которого подозревают в серии изнасилований и убийств девушек. Среди эпизодов — попытка убийства 21-летней девушки в 2015 году.

Следствие по делу продолжается.