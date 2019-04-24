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Общество

Присвоенные от штрафов деньги. Еще один судья стал фигурантом уголовного дела

Началось досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса КР в отношении судьи Октябрьского районного суда Бишкека Авчи Алиева. Информацию 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.

По установленным данным, штрафы, выписанные судом водителям, нарушившим Правила дорожного движения, в бюджет так и не поступили. Следствие подозревает, что штрафы на сумму 630 тысяч сомов присвоены.

Стало известно, что еще в 2018 году помощник судьи Авчи Алиева Дуйшен Алмас уулу был арестован по подозрению в мошенничестве. В январе 2019-го суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. 

Ранее ГКНБ распространил информацию, что сотрудники Октябрьского районного суда Бишкека незаконно присваивали деньги, предназначенные для оплаты штрафов за вождение в пьяном виде. По версии спецслужб, некоторые судьи, не проводя заседаний, выносили решения о привлечении людей к административной ответственности. В марте 2019 года стало известно, что на бывшего председателя Октябрьского суда Эрниса Чоткараева возбудили уголовное дело. Однако выяснилось, что он сбежал из страны. Сбежавший Эрнис Чоткараев уничтожил 1 тысячу 350 дел об административных правонарушениях. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.
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