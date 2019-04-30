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Общество

Мытье окон с угрозой для жизни. Фактом заинтересовалась прокуратура Бишкека

Прокуратура Бишкека провела проверку по факту мытья окон учениками школы-гимназии № 4 с угрозой для жизни. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью Генеральной прокуратуры КР.

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Согласно Кодексу о детях, запрещается принимать или привлекать ребенка для выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или препятствовать получению образования, наносить ущерб здоровью физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.

Администрация школы грубо нарушила права учащихся и не работает над безопасностью детей.

В прокуратуре напомнили, что обеспечение безопасности детей, находящихся в образовательном учреждении, возложено в первую очередь на администрацию организации.

По результатам проверки прокуратура Бишкека внесла на имя начальника управления образования мэрии представление об устранении нарушений закона.

Напомним, в социальных сетях выложили видео, как школьники в Бишкеке моют окна. На кадрах видно, что два мальчика полностью высунулись из больших окон, стоят на карнизе и держатся за раму.
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