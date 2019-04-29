

Сегодня в Бишкеке проходит совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.

В этом году в ШОС председательствует Кыргызстан.

Главы оборонных ведомств обсудили проблемы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями по актуальным вопросам и наметили перспективные направления сотрудничества на предстоящий период.

По итогам совещания подпишут четыре документа:

Протокол о внесении дополнений в соглашение между государствами — членами ШОС о проведении совместных военных учений;

членами ШОС о проведении совместных военных учений; Протокол совещания министров обороны стран ШОС;

Совместное коммюнике по итогам совещания министров обороны стран ШОС;

План сотрудничества оборонных ведомств стран ШОС на 2020-2021 годы.

По данным пресс-службы Генштаба, протокол о внесении дополнений к соглашению о проведении совместных военных учений стал одним из ключевых документов. Документ позволит Индии и Пакистану, а также другим странам, которые хотят стать членами ШОС, присоединиться к соглашению и полноценно участвовать в учениях.