МИД Кыргызстана усиливает позиции: итоги года и планы на ШОС

В Бишкеке состоялась традиционная ежегодная встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с представителями экспертного сообщества.

В ходе мероприятия он представил итоги деятельности дипломатической службы за 2025 год и обозначил задачи на текущий период.

По словам главы МИД, одним из ключевых достижений стало завершение делимитации государственной границы с Таджикистаном, что он назвал важным шагом для укрепления региональной стабильности.

На международном направлении КР сохраняла высокую активность: проведено около 190 встреч и визитов, подписано более 600 документов, а также расширена дипломатическая сеть за счет открытия посольств в Эфиопии и Египте.

Особое внимание уделено цифровизации консульских услуг. Запуск системы «Электронный консул» позволил сократить сроки оформления документов в четыре раза. Кроме того, повышена явка граждан на выборах в Жогорку Кенеш за рубежом.

Жээнбек Кулубаев подтвердил приверженность Кыргызстана многовекторной внешней политике и подчеркнул, что страна сохраняет баланс в отношениях с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии и западными странами.

Говоря о планах на 2026 год, он отметил предстоящее председательство КР в ШОС, а также подготовку к VI Всемирным играм кочевников и Иссык-Кульскому форуму имени Чингиза Айтматова. 

В завершение встречи министр ответил на вопросы экспертов и подчеркнул открытость ведомства к диалогу.
