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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (296)

Модернизация ТЭЦ. Суд оставил всех обвиняемых за решеткой

В Бишкекском горсуде рассматривается апелляционная жалоба адвокатов об изменении меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.

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Судейская коллегия оставила всех обвиняемых под стражей. Доводы защиты суд счел недостаточными. Адвокаты намерены обжаловать решение в Верховном суде. 

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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