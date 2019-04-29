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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (296)

Модернизация ТЭЦ. Подсудимые не понимают, почему их обвиняют в коррупции

В Бишкекском горсуде рассматривается апелляционная жалоба адвокатов об изменении меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.

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Подсудимые не понимают, почему их обвиняют в коррупции. Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев утверждает, что следствие опирается на несуществующее ТЭО, которое якобы было еще проведено при Бакиеве. Остальные обвиняемые также не признают своей вины. Они указывают, что уголовное дело шито белыми нитками, а сумма ущерба $111 миллионов сомов — высосана из пальца.

Для вас, судей, один-два месяца, возможно, ничего не значат. Но помните, от тюрьмы и от сумы не зарекаются. Сегодня те судьи, которые, как им кажется, выносили справедливые решения, в СИЗО полы моют.

Бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев
Прокуроры напомнили, что дело не рассматривается по существу, речь идет об изменении меры пресечения, поэтому говорить об обоснованности предъявленного обвинения неуместно. 

Адвокат Бактыбек Жумашев, ходатайствуя об изменении меры пресечения, отметил, что у его подзащитного Айбека Калиева хронические болезни, он единственный кормилец и у него несовершеннолетние дети. Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов добавил, что обвинение не аргументировало инкриминируемые деяния, а главный виновник, который осваивал $386 миллионов, гражданин Китая, отправлен на родину, а за решеткой сидят люди, которые исполняли закон. 

Суд удалился в совещательную комнату. 

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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