Модернизация ТЭЦ. Подсудимые не понимают, почему их обвиняют в коррупции

В Бишкекском горсуде рассматривается апелляционная жалоба адвокатов об изменении меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.
— $111 миллионов сомов — высосана из пальца.
Прокуроры напомнили, что дело не рассматривается по существу, речь идет об изменении меры пресечения, поэтому говорить об обоснованности предъявленного обвинения неуместно.
Для вас, судей, один-два месяца, возможно, ничего не значат. Но помните, от тюрьмы и от сумы не зарекаются. Сегодня те судьи, которые, как им кажется, выносили справедливые решения, в СИЗО полы моют.Бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев
Адвокат Бактыбек Жумашев, ходатайствуя об изменении меры пресечения, отметил, что у его подзащитного Айбека Калиева хронические болезни, он единственный кормилец и у него несовершеннолетние дети. Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов добавил, что обвинение не аргументировало инкриминируемые деяния, а главный виновник, который осваивал $386 миллионов, гражданин Китая, отправлен на родину, а за решеткой сидят люди, которые исполняли закон.
Суд удалился в совещательную комнату.
Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.