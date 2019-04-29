Модернизация ТЭЦ. Родственники подсудимых набросились на журналистов

В Бишкекском горсуде рассматривается изменение меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ.

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Родственники подсудимых набросились на журналистов, когда суд удалился в совещательную комнату, требовали убрать сотовые телефоны и не снимать обвиняемых. Слали проклятия и оскорбляли, пытались вырвать телефоны у сотрудников СМИ.

«Вы нам надоели. Уберите ваши телефоны. Вон, судей снимайте. Вы кто такие вообще? Чтобы вы на нашем месте оказались», — кричали разъяренные родственники обвиняемых.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.