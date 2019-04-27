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Общество

В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана

Духовное управление мусульман Кыргызстана определилось с датой начала мусульманского поста — орозо. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, решением совета улемов священный месяц Рамазан начинается в 2019 году 6 мая.

В ДУМК информируют, что дата может измениться. Окончательное решение будет принято после того, как священнослужители убедятся в правильном расположении Луны.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные.

 
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