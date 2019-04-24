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Общество

Цифра дня. 65,6 миллиона сомов налогов оплачено через периферийные устройства

В Кыргызстане в первом квартале посредством периферийных устройств (мобильные кошельки, POS-терминалы и так далее. — Прим. 24.kg) осуществлено 48 тысяч 195 налоговых платежей в бюджет на 65,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, больше всего платежей осуществлено через платежные терминалы — 36 тысяч 958 платежей на 34,3 миллиона сомов. Еще 5 тысяч 370 платежей на 27,5 миллиона сомов прошло через веб-кассы, 2 тысячи 426 платежей на 1,4 миллиона сомов — через интернет-банкинг. Кроме того, налоги платили через банкоматы (970,3 тысячи сомов), электронные кошельки (320 тысяч сомов), мобильный банкинг (702,2 тысячи сомов).
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